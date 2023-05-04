Depremzede kadınların ürünleri Gİ-KA Koop İstasyon’da satışa sunuldu

“Depremzede Üreten Kadınlar Kıbrıs ile Buluşuyor” sloganıyla “Kadın Kadının Yurdudur Festivali” Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA Koop) İstasyon’da yapılıyor. Gün boyu devam edecek festivalde, Türkiye’de depremden etkilenen kadın üreticilerin ürünleri satışa sunuldu.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Gİ-KA Koop önderliğindeki etkinlik, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Hatay Gastronomi Evi iş birliğinde düzenlendi.

Etkinlikte, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’ten gelen kadın üreticilerin el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapılıyor. Satıştan elde edilecek gelir kadın üreticilere kalacak.

Şampiyon Meleklerin tişörtleri de satışa sunulurken, “Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri” adlı kitabın yazarı Kıymet Alibey ise, kitapseverler için kitabını imzaladı.

-Kavuklu

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu etkinlikte yaptığı konuşmada, depremzede kadınlara moral vermek, onların yanında olmak ve desteklerini hissettirmek istediklerini belirterek, “Sertleşen kalbimizin huzur bulması için bize bir fırsat verdi” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin etkilerinin hala devam ettiğine dikkat çeken Kavuklu, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay’dan kadınların üretim veya satış yerlerini kaybettiğini ifade etti.

Depremzede kadınları KKTC’ye getirerek, ürünlerinin satışa destek olmak istediklerini anlatan Kavuklu, kadınların, ekonomik olarak güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kadınların moral bulması durumunda daha çok üreteceklerini belirten İçim Kavuklu, depremzede kadınların sıkıntılarını Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na da götürüp, çözmeye çalışacaklarını kaydetti.

Her kadının ayrı ayrı hikayesi olduğunu ifade eden Kavuklu, “Ekonomik olarak onlara katkı sağlamamız lazım, psikolojik olarak onları güçlendirmemiz lazım” diyerek, bunun işe yaradığını, kadınların moral bulduğunu söyledi.

“Bugün biz kadınlarımıza bir nefes olduk, gün gelecek bizim ihtiyacımızda onlar bize nefes olacak” diyen GİKAD Başkanı Kavuklu, Türkiye ile karşılıklı ürün alışverişini gerek gümrüklerde gerekse taşımacılık alanında kolaylaştırmak gerektiğini kaydetti.

“Ürün alışverişi yaparak birbirimizi güçlendirmemiz lazım… Biliyoruz Kıbrıs güçlendikçe Türkiye güçlenir, Türkiye güçlendikçe de Kıbrıs güçlenir” vurgusu yapan Kavuklu, bir ülkenin kalkınabilmesi için nüfusun yüzde 50’si olan kadınların güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadınların her birinin ayrı acıları olduğunu dile getiren Kavuklu, “Burada hepimiz acıları paylaştık. Biliyoruz acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar büyür” şeklinde konuştu.

Halkın desteğiyle depremzede kadınlara umut olduklarını ifade eden İçim Kavuklu, festivali duyan herkesin Gİ-KA Koop İstasyon’a gelerek, alışveriş yaptığını söyledi.

-“Bu bir başlangıç… İş birliklerimiz devam edecek”

Festivalin gün boyu akşama kadar devam edeceğini dile getiren Kavuklu, akşam ise “I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı”nda kurulacak stantta ürünlerin satışını yapacaklarını belirtti. Bu festivalin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Kavuklu, iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, etkinlikte, Şampiyon Meleklerin tişörtlerini de satışa sunduklarını ifade ederek, Şampiyon Melekler Derneği’ne destek olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Kavuklu, “Unutmadık, unutturmayacağız ve yaşatmak için de elimizden geleni yapacağız” dedi.