Depremzedelere KKTC'den yardım kampanyası

29 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’de BRT’de ekranlarında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı derneği işbirliğiyle depremzedelerin yararına “haydi KKTC iyilik sensiz olmaz” sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirilecek.
Cep Teleonlarından tüm GSM operatörlerinden 4142’ye BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (sms) göndererek Depremzedeler için 10 tl’lik destekte bulunabilinecek.
Banka Hesap numaraları
ZİRAAT BANKASI
HESAP ADI : KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı)
ŞUBE : Lefkoşa
HESAP NO : 87678591
İBAN / UBAN : TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008
TÜRKİYE İŞ BANKASI- KKTC TÜRK KIZILAYI DERNEĞİ
ŞUBE : Lefkoşa
HESAP NO : 6818-0178622
İBAN /UBAN : TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22
CREDİTWEST BANK LTD - KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAY
ŞUBE : MERKEZ
HESAP NO : 100088368
İBAN /UBAN : CT 96136094150000000100088368