Dere ve göletler ilaçlanıyor, kaynaklar tespit ediliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı ve İlaçlama Birimi, bahar aylarına girilmesiyle birlikte sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti. Rutin olarak yılın 12 ayı devam eden çalışmalar yanında sivrisineklerin üremesinin arttığı bahar aylarında ekip sayısı 4’e yükseltilerek kanserojen etki yaratmayan biyolojik ilaçlamaya ağırlık verildi.

Dere, gölet, artıma ve bölge ekipleri aralıksız çalışıyorBu kapsamda birim bünyesinde yer alan dere ekibi, arıtma ekibi, gölet ekibi ve bölge ekipleri planlanan çerçevede ilaçlamalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Dere ekibi günlük olarak Lefkoşa sınırları içerisindeki dere güzergahlarını kontrol ederek, bölgedeki durgun su tespitiyle birlikte biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıyor.