Derinya Kapısı Rum motosikletli eylemcilerin eylemi nedeniyle yarın 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak

Rum motosikletli eylemciler tarafından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, “Solomos Solomu ile Tasos Isaak’ı Anma ve Anti-İşgal Etkinliği” düzenleneceğinden, Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın, yarın 19.00 – 23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacağı duyuruldu.
-Rum Polisi de duyuru yaptı
Bu arada, Rum haber kaynaklarına göre, Rum polisinden de yapılan duyuruda, Derinya sınır kapısında gerçekleşecek eylem dolayısıyla, yarın akşam kapının 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapalı olacağı belirtildi.