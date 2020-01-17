Derivasyon kanalındaki patlak tamir ediliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yeşilyurt’taki derivasyon üzerindeki sifonun yanından patlayan kanalda, temizlik ve tamir çalışmalarına 15 Ocak 2020 tarihiyle başlandı.

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Lefke ve Çamlıköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlamıştı.

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltılmıştı. Son olarak, patlayan kanalda temizlik ve tamir çalışmalarına başlandı.