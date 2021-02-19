Derneğe bağış yapıldı

Kıbrıs Türk Emekliler Deneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 30 bin TL bağışta bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazlı açıklamada, derneğin ada çapında başlattığı kampanyaya Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin 30 bin TL’lik bağışta bulunduğu belirterek, dernek yetkililerine ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Derneğin kapanma tehdidiyle karsı karşıya kaldıkları duyurusu yaptıkları andan itibaren medyanın büyük gücünün yanlarında bulduğunu ifade eden Kocaismail, duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneklerin kendilerine katkı koyduğunu söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin şu anda büyük bir banka eksisi yaşadığını, ayrıca Ocak ve Şubat maaş ödemeleri için iki yüz elli bin TL’lik bir gelire ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kocaismail, derneklerine katkı için vatandaşlara çağrıda bulundu.