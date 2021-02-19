Derneğe bağış yapıldı

Kıbrıs Türk Emekliler Deneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 30 bin TL bağışta bulundu.
Derneğin kapanma tehdidiyle karsı karşıya kaldıkları duyurusu yaptıkları andan itibaren medyanın büyük gücünün yanlarında bulduğunu ifade eden Kocaismail, duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneklerin kendilerine katkı koyduğunu söyledi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin şu anda büyük bir banka eksisi yaşadığını, ayrıca Ocak ve Şubat maaş ödemeleri için iki yüz elli bin TL’lik bir gelire ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kocaismail, derneklerine katkı için vatandaşlara çağrıda bulundu.