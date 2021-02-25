"Dernek, maaş ödemeleri için 230 bin TL’lik bir gelire ihtiyaç duyuyor"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğe son günlerde yapılan yardımlardan mutlu olduklarını ancak ocak ve şubat maaş ödemeleri için 230 bin TL’lik bir gelire ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu açıklamasının ardından ada çapında başlatılan kampanyaya duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneğe desteklerin geldiğini, bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kocaismail, China Bazaar adına Mazhar Iqbal Choudhry’nin , 2020 Mart ayında da pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalındığı günlerde maaşların ödenmesine 15 bin TL katkı koyduğunu, bugün de yine 15 bin TL ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni desteklediğini kaydetti.

Dernek Başkanı Kocaismail, Choudhry’ye Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden hizmet almış olan her bir hasta adına kendilerine teşekkür ederek, sağlık, bereketinde bir ömür ve çalışmalarında başarılar diledi.