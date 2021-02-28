Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe tepki

KKTC’de faaliyet gösteren 54 sivil toplum örgütü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından geçen hafta Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan değişikliği kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkladı.

Kültür Sanat Danışma Kurulu’na sivil toplumdan seçimle gelen temsilcilerin, bundan böyle Kültür Dairesi Müdürü tarafından atanmasını içeren değişikliğe karşı çıkan 54 örgüt “Sivil Toplum Gönüllüleri” adı altında bir inisiyatif oluşturduğunu duyurdu.

Sivil Toplum Gönüllüleri Sözcüsü Kani Kanol imzasıyla yapılan açıklamada, geçen Cuma kendisinin ve Prof. Dr. Şevket Öznur’un Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek 54 örgütün imzasını taşıyan bir dilekçe sunduklarını bildirdi.

Kanol, Bakan Amcaoğlu’nun, tüzük değişikliğiyle Kültür Sanat Danışma Kurulu’na sivil toplumdan seçimle gelen temsilcilerin, Kültür Dairesi Müdürü tarafından atanması kararının tekrardan gözden geçirileceğini ve gelecek hafta Bakana danışmanlık yapmak üzere yasayla kurulmuş Kültür Sanat Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağını söylediğini kaydetti.

Kanol, böylece tüzükte pratikte yaşanan sıkıntıların düzenleneceği sözü aldıklarını belirterek Bakan Amcaoğlu’nun, Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun da gelecek hafta içerisinde toplanması konusunda gerekli talimatı verdiğini bildirdi.

Bu toplantıdan çıkacak sonuca bakarak hareket edeceklerini kaydeden Kani Kanol, her türlü özveriye hazır olduklarını vurguladı.

Sivil Toplum Gönüllüleri arasında yer alan 54 örgüt şunlar:

“Akademi Sanat Derneği - AKDER -Alayköy Folklor Derneği -Alpay Volkan Kültür Sanat Derneği -Alzheimer Derneği -AVSAD -AYDER -Baraka Kültür Merkezi -Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği-DİGEM -Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği -EMAA -Envision Diversity -Evrensel Hasta Hakları Derneği -FOGEM - FOLKDER -GASAD -Genç Yetenekler Production -Gençlik Merkezi Birliği -Girne Gençlik Merkezi -GÖÇ-TAŞ -GÜKAD- GÜSAD -HASDER -İGEM -İKYD -ISDER -K.T. Kütüphaneciler Derneği - KAYAD -KAYDER -KIBHAD -KIBRIS AB Derneği -Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği -Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği -Kıbrıs Sanat Derneği -Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği -Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği - KTÜKD -Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Kuir Kıbrıs Derneği -Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği -Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği -MKD Mağusa Kültür Derneği -Nicosia New Generation Lions Kulübü -Özgür Adımlar Kültür ve Sanat Derneği -SECDER -Sivil Toplum İnsiyatifi -Sonare Çoksesli Korolar Derneği - TUFAD -Üçüncü Toplum Forumu -YENDER -YUDER