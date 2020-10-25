Dernekten açıklama: "Kendinden olmayanlara tahammülsüzlüklerinin bir göstergesi"

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Zeki Civelek, cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden günler geçmesine rağmen bazı platformların sandıktan çıkan sonuçları kabul etmediklerini belirtmesi ve bazı parti ve milletvekillerinin meclisteki yemin törenini boykot etmelerinin “kendinden olmayanlara” tahammülsüzlüklerinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Civeler yaptığı yazılı açıklamada bu tip hareketlerin toplumu germek ve ayrıştırmaktan başka bir şey olmadığını ifade etti. Civelek, “Seçime katılım oranı bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimine (2015) kıyasla daha fazladır. Dolayısıyla birilerinin sürekli dilinde olan ‘irade’ daha güçlü bir şekilde ortaya konmuştur” ifadelerini kullandı.

Tüm kanaat önderlerini sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymaya çağıran Civelek, söz konusu kişileri sağduyulu davranıp, toplumu kutuplaştıracak açıklamalardan uzak durmaya davet etti.