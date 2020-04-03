Dernekten çağrı: "Konteynerlerinin dışına kıyafet bırakmayın"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 2. El kıyafet konteynerlerinin dolduğu noktalarda konteyner dışına kıyafet bırakılmaması çağrısında bulundu.

Dernek başkanı Raziye Kocaismail tarafınan yapılan açıklamada, insanların koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kaldıkları bu dönemde, vakit isteyen dolap tertibine giriştiği ve bazı kıyafetlerini derneğe bağışladıkları kaydedildi.

“Bunu 2. El konteynerlerimizin dolmasından görüyor ve bu nedenle size ne kadar teşekkür etsek yeterli olmayacağını da vurgulamak istiyoruz” diyen Raziye Kocaismail, “Derneğin en güzel ve en büyük gelir kaynağı olan bu giysileri ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle toplayarak tasnifini yapamıyoruz” ifadesini kullandı.

Kocaismail açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle siz duyarlı bağışçılarımızdan ricamız dolu olan konteynerlerin dışına giysi bırakmamanız yönündedir. Bu giysiler yerlerde kaldıktan sonra onları kimin ellediğini bilemeyeceğimizden, giysi toplama ekibimizle tasnifini yapacak ekibimiz için risk taşıyacaktır. Konteynerlerimiz şehirlerin birçok yerinde bulunmaktadır ve bir boş olan konteynere giysi poşetlerinizi bırakmanız ricamızdır.

Aksi taktirde güzelim giysileriniz hastalara şifa olmak yerine, Belediyelerimiz tarafından imha edilecektir. İçimiz cız ederek ilk defa sizden bir süre daha giysilerinizi şimdilik biraz daha bizim için evinizde muhafaza etmenizi yada boş olan konteynerlere bırakmanızı rica ediyoruz.

En güzel gelir kaynağımızı oluşturan giysi bağışlarınızla binlerce kanser hastasına yardım edebilme şansı verdiğinizden her bir kanser hastası adına sizlere yürekten teşekkür ederiz”