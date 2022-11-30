Derya: “Regl, cinsel değil, biyolojik bir meseledir”

CTP Kadın Örgütü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği'nin (KISAD), bir sivil toplum örgütü olarak devletin eksik bıraktığı bir görevi yerine getirerek regl dönemine giren genç kadınlara doğru bilgi vermek ve ebeveynlerine rehberlik etmek amacıyla "İlk Adet Bilgi Paketim"i hazırladığını ancak bu paketin Eğitim Bakanlığı tarafından “cinsel içerikli” olduğu gerekçesiyle reddedildiğini savunarak, bunu eleştirdi.

CTP Kadın Örgütü adına yazılı açıklama yapan Başkan Doğuş Derya, biyolojik olarak yaşanan bir süreci "cinsel" ya da "müstehcen" gören zihniyetin, “Afganistan, Suudi Arabistan, İran gibi eril yobazlığın hüküm sürdüğü ülkelerde görülen bir durum” olarak niteledi.

Derya kadınların ergenlik dönemlerinden 50'li yaşlara kadar periyodik olarak yaşadıkları regl dönemlerinin, cinsel değil, biyolojik bir süreç olduğunu belirterek, bu konuda doğru bilgilerin öğrencilere ulaştırılmasının, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin görevi olduğunu kaydedetti.

Derya, 2014 yılında geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası'nda, Eğitim Bakanlığı'nda Cinsiyet Odak Noktası kurulmasının öngörülerek çocukların hem temel insan hakları hem de sağlıklı bedensel gelişim ile ilgili program ve bilgilere ulaşmasının bu birimin görev kapsamı dâhiline alındığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibinin, TOCED Yasası'nın gereği olan Cinsiyet Odak Noktasını kurmamış olmasından daha vahim olanın, en temel bilimsel bilgilerden bile haberdar olmadan regl sürecini "cinsel" bir konu olarak görüp sakıncalı ilan etmeleri olduğunu savunan Derya şöyle devam etti:

“Bu zihniyet, kadın bedenini, biyolojik süreçler yaşayan bir insan bedeni olarak değil, ‘cinsel bir nesne’ olarak gören çağ dışı bir zihniyettir. Kıbrıs'ın kuzeyinin bu zihniyetin tutsağı haline getirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtirken, Eğitim Bakanlığı'nı bu saçma, gerici, ataerkil ve yobaz zihniyetten vazgeçmeye davet ederim.”