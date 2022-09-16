Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “UBP-DP-YDP Hükümeti, bugüne dek oldukça aksak işleyen sosyal devlet anlayışını iflas ettirmiştir” dedi.

Derya, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin her gün yeni bir hukuk ihlaline imza atmakla meşgul olduğunu, ülkenin limanlarını, topraklarını, havaalanını usulsüzce elden çıkarırken, kamu maliyesini liyakatsiz ve partizanca istihdamlar yaparak tükettiğini” savunarak, “Hükümetin kırılgan sosyal grupların maruz kaldığı şiddeti engellemek için tek bir adım atmadığını” ileri sürdü.

Derya, “Ülkedeki yoksullaşmanın derinleşirken, kadın işsizliği arttığını, güvencesiz bir toplumsal sınıf haline dönüştürülen kadınların, maruz kaldıkları şiddete karşı koyacak hizmetlerden mahrum yaşamak zorunda bırakıldığını” ifade etti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası uyarınca, Polis Teşkilatı'nda kurulan Şiddete Müdahale Birimi verilerine göre, 2019 yılından bugüne toplam 4028 kadının şiddete uğradığını bildirdiğine işaret eden Derya, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Ayda ortalama 94, günde ortalama 3 kadının şiddet şikâyetinde bulunması, buzdağının sadece görünen yüzüdür. Şiddete maruz kalan birçok kadın TOCED Yasası'nda öngörülen Şiddeti Önleme Merkezleri, Sığınma Evleri ve Alo İmdat hattı yürürlüğe girmediği için gerekli destek mekanizmalarına erişememekte ve yaşadığı şiddeti durduracak servisler sunulmadığı için başvuru yapmaktan çekinmektedir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, giderek artan fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile kaderlerine terk edilirken, çocuk istismarı da katmerlenerek artmaktadır. 2019 yılından bu yana sadece Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde 31 bin 115 çocuğun muayene aldığı gazetelere yansımıştır. Yine veriler ortaya koymaktadır ki, haftada 2 çocuk, istismara maruz kalmaktadır.”

“Hukuk düzeninin bozulduğu ve yoksullaşmanın derinleştiği ülkelerde, şiddet ve suç kültürünün yükselmesini engelleyecek mekanizmaların, sosyal hizmetlere, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve çocuk haklarına yönelik politikaların yürürlüğe girmesinin” önemine işaret eden Doğuş Derya, “Hükümetin, sosyal devlet ile ilgili bir kaygısının olmadığını” savundu.

Derya, “Ülkemizin sadece bugününü değil, yarınlarını da derinden sarsacak şiddet kültürünün giderek yaygınlaştığı bugünlerde atamayla göreve getirilenlerden kurtulmak ve sosyal devleti yeniden tesis etmek, geleceğimiz için yapmamız gereken ilk işlerden biridir” dedi.