Destek burslarını açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, (KTEV) 2019 - 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl KTEV tarafından 75 öğrenciye destek bursu verilecek. Bunun 22’si ortaokul, 51’i lise ve 2 tane de üniversite hazırlık bölümü öğrencisi olacak.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yaptığı yazılı açıklamada, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsorları” tarafından karşılanabileceğini açıkladı.

Örs, hayırsever vatandaşlara ve iş insanlarına öğrenci sponsorluğu üstlenerek, öğrencilerin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini kaydetti ve “Daha fazla sponsor, daha fazla destek bursu” ifadelerini kullandı.

Örs, sponsor olmak isteyenlerin 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de ekledi.