Destek ödemeleri bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, eylül ayına ait işverenlere 2 bin TL; çalışanlara ise 1500 TL destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere 2 bin TL; çalışanlara ise 1500 TL destek ödemelerinin bugün banka hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİNİN 13. MAAŞLARI DA BUGÜN ÖDENİYOR

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan 40 bin 806 kişiye 13. maaş ödemesinin bugün yapılacağı da ifade edildi.