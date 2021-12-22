Destici, KKTC temaslarını değerlendirdi

Türkiye’den Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC’nin tanıtılabilmesi için tanınma tutumunun tüm toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Destici, 3 günlük KKTC ziyaretinin sonunda Lefkoşa Pasha Otel’de basın toplantısı düzenledi. Destici, özellikle Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’nda KKTC’de olmak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm bulunması politikası konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde kararlı duruş sergilediğini kaydeden Destici, muhalefetin bir kesiminden mesnetsiz ve gayri edebi açıklamalar yapılmasına rağmen kararlı duruşun korunduğunu ifade etti.

Destici, Ocak 2022’de yer alacak seçimlerde de Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir hükümetin geleceğine inandıklarını söyledi.

Federal bir çözümden yana olanlara “şaşırdığını” kaydeden Destici, yaşanan zulümlere ve acılara rağmen birlikte yaşamaktan bahsedilmesine anlam veremediğini ifade etti. Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gördüğüne inandığını ifade eden Destici, Batı Trakya’da Yunanistan’ın azınlıklara karşı muamelesi sonucu Türk kalmadığını anlattı.

KKTC’nin tanınması konusuna da değinen Destici, Kıbrıslı Türklerin önce birlik olması gerektiğini söyledi. Destici, bu duruş tüm topluma yayılmadığı zaman masada güçlü durulamadığını ve bu durumun görüşmelere “sizin halkın yarısı federal çözüm istiyor” şeklinde yansıdığını kaydetti.

“KTBK, HAK VE MENFAATLERİ KORUMA AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı da ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, KTBK’nın Kuzey Kıbrıs’ta bulunmasının Türk varlığının adadaki devamlığı, KKTC ile Türkiye’nin bölgedeki hak ve menfaattarının koruma açısından önemli olduğunu ifade etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA GÖZLEMCİ ÜYE YAPILMALI

KKTC’nin her zaman daha çok desteklenmesi ve bağımsızlığının tanınmasını istediklerini belirten Destici, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci statüsünde yer almasına da her zaman destek verdiklerini belirtti.

MARAŞ ZİYARETİ

Kapalı Maraş konusuna da değinen Destici, Kapalı Maraş’ın büyük bir bölümünün vakıflara ait olduğu tezin çok güçlü bir tez olduğunu ve KKTC’nin er geç bu konuda haklı olduğunun kabul edileceğine inandığını kaydetti.

EKONOMİK KRİZ

Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmalara da değinen Destici, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’yle yaşanan anlaşmazlıkların Türkiye’yi olumsuz etkilediğini ve bunun da TL’nin değer kaybetmesinde etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’de hükümetin geçmekte olduğu yeni ekonomik modelle çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını ifade eden Destici, 2022’de ithalat ile ihracat rakamlarının birbirini dengelemesini, turizmden gelecek gelirle cari açığın kapanıp, Türkiye’nin ekonomik istikrara kavuşmasını belirtti. Destici, bu olumlu gelişmelerin KKTC’de de vücut bulacağını ifade etti.

Mustafa Destici on binlerce şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümünde şehitlere rahmet diledi.