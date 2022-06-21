Dev-İş Başkanı Aşam: “Süresiz grev dahil tüm eylem süreçleri gündemimizde”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, 2022 ek bütçe yasasını eleştirerek, belediye emekçilerinin sabrının tükendiğini kaydetti.

Birçok çalışanın kredi borcunu, taksitini, faturasını ödeyemediğini, evine ekmek götüremeyecek pozisyona düşürüldüğünü ifade eden Aşam, süresiz grev dahil tüm eylem süreçlerinin gündemlerinde olduğunu bildirdi.

-“Belediyeler kendi kendine yetemez duruma geldi”

Aşam yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandan beridir belediyelerde devam eden sorunların artarak büyüdüğünü belirterek, “Bugün birçok belediyede maaş ve sosyal haklar ödemeleri aksamakta, yatırımlar durmuş ve belediyeler kendi kendine yetemez bir duruma gelmiştir” dedi.

Belediyelerin bu konuma gelmesinde kurumlarını popülist-partizan yaklaşımlarla yöneten başkanların da payları olduğunu ifade eden Aşam, ancak tüm süreçleri doğru yönetebilen belediye başkanlarının bile gelinen noktada merkezi hükümetin yanlışları ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmemelerinden dolayı tıkandığını kaydetti.

2020 yılının başından bugüne kadar belediyelerin devlet katkılarına yüzde 25 civarında bir artış yapıldığını ve bu yılın başında ise yüzde 26 oranında bir artış yapılması öngörüldüğünü belirten Koral Aşam, şöyle devam etti:

“Oysaki sadece bir yıllık süreçte enflasyon oranı yüzde 98,12 olurken bu yılın başından itibaren sadece 5 aylık süreçte enflasyon oranı yüzde 43,10 olmuş, haziran sonu itibarıyla yüzde 55’e yükselmesi beklenmektedir.”

Dev-İş Başkanı Aşam açıklamasında, “Belediyeler Yasası’nın yıllardır geçirilmemesinden dolayı belediyelerin vergilerinin güncelliği kalmamış yasal yetki alanları ile günümüz koşulları arasında farklar oluşmaya başlamış, belediyeler hizmet verme konusunda noksanlıklar yaşamıştır” ifadelerine yer verdi.

Aşam, tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşın 2022 yılı ek bütçesinin bir nebze de olsa yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm olabileceği ile ilgili düşüncelerinin geçen günlerde onaylanan 2022 ek bütçe yasası ile son bulduğunu belirtti.

KKTC devletinin 5,5 aylık mahalli gelirleri 5,5 milyar TL iken bu gerçekleşen miktardan yola çıkarak, yılsonuna kadar mahalli gelirlerin en az 12 milyar olması gerektiğini ifade eden Koral Aşam, şunları kaydetti:

“Hal böyle iken, ek bütçe ile öngörülen mahalli gelir 8 milyar 920 milyon TL’dir. Bu yapılandan anlamaktayız ki bütçede en az 3 milyar TL’lik mahalli gelir saklanmakta dolayısıyla belediyelerin en az 300 milyon TL’lik hak ettiği gelir kalem oyunları ile ortadan kaldırılmaktadır.”

“Bu şartlarda bu ay sonu maaşlara yansıtılması gereken yaklaşık yüzde 50-55 hayat pahalılığı ödeneği belediyeler tarafından nasıl yansıtılacaktır?” diyen soran Koral Aşam, “Belediyeler reformu yapılması planlanan bu süreçte hiçbir ek girişim ve destek yapılmadan reform nasıl gerçekleşecektir?” sorusunu da sordu.

-“Belediye emekçilerinin sabrı tükendi”

“Merkezi hükümetin, hayatın her alanına hizmet götürmekle yükümlü olan belediyeleri batırmak için elinden geleni yaptığını” ileri süren Dev-İş Başkanı Aşam, belediye emekçilerinin sabrının tükendiğini kaydetti.

Birçok çalışanın kredi borcunu, taksitini, faturasını ödeyemediğini, evine ekmek götüremeyecek pozisyona düşürüldüğünü ifade eden Aşam, “DEV-İŞ’in bu oyunlara karşı sabrı tükenmiştir. Bundan sonraki süreçlerde süresiz grev dahil tüm eylem süreçlerinin gündemimizde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.