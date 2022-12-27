Dev-İş, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Dev-İş, Dikmen Belediyesi'nde bu sabah yaşanan silahlı saldırıyı kınadı.

Dev-İş, Başkan Yüksel Çelebi’ye ve belediye çalışanı Hasan Altunoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletirken, tüm çalışanları da sükunete davet etti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, sebebi ne olursa olsun, çalışan bir personelin belediye başkanına silah çekmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek, bu konuda polisin gerekli tedbirleri alacağına ve olayın sorumlusunu veya sorumlularını adalete teslim edeceğine inandıklarını kaydetti.

25 Aralık yerel seçimlerinin bittiğini hatırlatan Aşam, DEV-İŞ olarak tüm kazanan belediye başkanlarını tebrik ederek, kaybeden adaylara da olgun bir demokrasi anlayışı gösterdiklerinden ve yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Önemli olanın hiçbir belediyede çalışma barışının bozulmaması olduğunu ifade eden Aşam şöyle devam etti;

“Seçimler geride kalmıştır. Belediyelerde çalışanların huzurunu bozacak, tehdit, baskı,sürgün ve gereksiz görev değişiklerinden kaçınılmalıdır. Belediye çalışanlarına huzurlu, mutlu ve güvenli çalışma ortamı yaratılmalıdır. Böylesi olayların yaşanmaması için DEV-İŞ belediye çalışanlarıyla birlikte sorumlu davranmaya devam edeceğini ve hertürlü yasadışılığa karşı duracağını belirtir.

Toplumumuzun dayanışmaya, farklı düşüncelere saygıya, hoş görüye, sevgiye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bu anlamda belediye başkanlarımızı, meclis üyelerini ve tüm çalışanları sağduyu ile hareket etmeye çağırırız”