Dev-İş KTÖS ve KTOEÖS Güney Kıbrıs’taki İngiliz Okulu’nda örgütlü sendikanın eylemine katıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu , Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası , Güney Lefkoşa İngiliz Okulunda örgütlü personel sendikası , sendika başkanı ve yöneticilerine yönelik tehditler için düzenlenen eyleme katıldı.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre sendikalar adına hazırlanan basın açıklaması eylemde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam tarafından okundu.

Açıklamada, ESSA, Sendika Başkanı ve Yöneticilerine yönelik tehdit ve saldırıların şiddetle kınandığı ifade edilerek, sorunun İngiliz Okulu'ndaki istihdam koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylemleri engelleme girişimleri ile başladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Başkanlığını askıya alarak sendikayı susturmaya, içişlerine ve sendikanın işleyişine müdahale etmeye yönelik kabul edilemez ve kınanması gereken çabalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz” denildi.