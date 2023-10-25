Dev-İş, savaşları ve masum insanların öldürülmesini protesto etti, Filistin halkına destek belirtti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), savaşları ve masum insanların öldürülmesini protesto etmek ve Filistin halkına destek belirtmek için Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde eylem yaptı.

Eyleme, sendika yöneticileri ve belediye çalışanı sendika üyeleri de katıldı.

-Aşam: “Özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin’e dünyanın tüm emekçileri ve ilerici güçleri olarak desteğimiz tam ve ama’sız olmalıdır”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam eylemde yaptığı konuşmada, “başta Amerika olmak üzere, emperyalist, kapitalist dünya devletlerinin, kabul edilemez, yayılmacı, insanlık değerlerini ayaklar altına alan, güçlünün güçsüze hükmettiği, yaşam hakkı tanımadığı yeni dünya düzenini reddettiklerini” belirtti.

İnsanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları kabul etmediklerini ve asla etmeyeceklerini ifade eden Aşam, ezenin ve ezilenin olmadığı bir dünya düzenine ulaşmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Hamas’ın 7 Ekim’de uluslararası hukuku ihlal ettiğini, masum sivilleri hedef aldığını dile getiren Aşam, ancak İsrail’in de uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade ederek, “Sadece 7 Ekim’den bu yana her gün değil, onlarca yıldır neredeyse her gün. İsrail, uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarını işgal ediyor” dedi.

“Konu Hamas’ın işlediği savaş suçlarına gelince sözde dünya liderlerinin, ‘İsrail’in kendini savunma hakkı var’ demek için sıraya girdiğini” belirten Aşam, “ ‘İsrail’in kendini savunma hakkı var’ demek, artık ‘İsrail’in gözümüzün önünde soykırım yapma hakkı var’ anlamına geliyor. Neden ‘Filistin’in kendini savunma hakkı vardır” sözünü hiç duymuyoruz?” sorusunu sordu.

Dev-İş Başkanı Aşam, “İsrail’in Gazze halkına veya Batı Şeria’ya yönelik sayısız saldırısından sonra herhangi bir batılı liderin, ‘Filistin’in kendini savunma hakkı vardır’ sözlerini söylediğini duymadık, duymuyoruz” diye konuştu.

Uluslararası toplumun yaşanan bu insanlık dramına “dur” demesi gerektiğini vurgulayan Aşam, şu çağrıda bulundu:

“Derhal tam ve kesin ateşkesle birlikte müzakerelere, kalıcı ve adil barışa yol açacak kararlı bir uluslararası müdahale ile özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin’e dünyanın tüm emekçileri ve ilerici güçleri olarak desteğimiz tam ve ama’sız olmalıdır.”