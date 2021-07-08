Dev-İş’ten asgari ücret’in yeniden belirlenmesi çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini belirtti.
Naşit, “Yaşanan krizin faturasını genelde tüm toplum özelde ise emekçilerin ödemesi kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Mayıs ayında açlık sınırını 4 bin 065 TL olarak açıkladı, bugün itibari ile net asgari ücret 3 bin 828 TL” dedi.
Hükümetin Başbakan ve Bakanları bu ay sonu itibari ile ortalama net 2 bin TL’ye yakın artış alacağını gereken Naşit, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmalarını talep ediyoruz. Aksi halde, DEV-İŞ olarak tüm emek paydaşları ile gerekli mücadeleyi vereceğimizi belirtiriz” dedi.