Dev-İş’ten Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklere duyuru

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar sisteminden emekli olan Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’taki yeni sağlık sistemine kayıt işlemlerinin federasyon bünyesinde yapılmaya başlandığını duyurdu.
Yaşanan bu mağduriyetin PEO ile birlikte sürdürülen girişimler, görüşmeler ve öneriler neticesinde yaratılan bir formülle giderildiği belirtilen açıklamada, mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin yeni sağlık sistemine kayıt işlemlerinin Dev-İş bünyesinde randevu alınarak, yapılmaya başlandığı ifade edildi.
Açıklamada, kayıt işlemleri ve randevu için 0533 844 0538 numaralı telefona başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.