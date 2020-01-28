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Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu çekildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 600 Bin TL olacağı çekiliş biletleri 29 Ocak (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

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Latife ardağan
Latife ardağan - 21 dakika Önce

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