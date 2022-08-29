Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet etti ve devretti

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 500 bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet etti.

Başbakanlığa bağlı Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin devrettiği duyuruldu.

- Bir sonraki çekiliş 8 Eylül’de yapılacak

Açıklamada, büyük ikramiyenin 1 milyon TL olacağı bir sonraki çekilişin 8 Eylül’de yapılacağı belirtilirken, biletlerin bugünden itibaren satışa sunulacağı bildirildi.

Piyangolar Birimi, sonuçlara “piyangolar.gov.ct.tr” sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti ve vatandaşları kontrol etmeden biletlerini atmamaları konusunda uyardı.