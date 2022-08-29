Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet etti ve devretti

Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet etti ve devretti
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Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 500 bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet etti.

Başbakanlığa bağlı Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin devrettiği duyuruldu.

- Bir sonraki çekiliş 8 Eylül’de yapılacak

Açıklamada, büyük ikramiyenin 1 milyon TL olacağı bir sonraki çekilişin 8 Eylül’de yapılacağı belirtilirken, biletlerin bugünden itibaren satışa sunulacağı bildirildi.

Piyangolar Birimi, sonuçlara “piyangolar.gov.ct.tr” sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti ve vatandaşları kontrol etmeden biletlerini atmamaları konusunda uyardı.

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