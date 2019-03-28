Devlet Piyangosu devretti

Devlet Piyangosu'nun bu akşamki çekilişinde,300 bin TL’lik büyük ikramiye 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre, 28 Mart çekilişi bu akşam yapıldı.

Çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiye, 06574 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu'nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan'da yapılacak ve bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, bilet alanların Piyangolar Birimi'nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol etmeden biletlerini atmaması tavsiyesinde bulunuldu.