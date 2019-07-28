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Devlet Piyangosu Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında çekildi

Devlet Piyangosu Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 27848 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

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Fikriye kilickiran
Fikriye kilickiran - 2 saat Önce

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