DEVLET PİYANGOSU’NDA BÜYÜK İKRAMİYE LEFKOŞA’DA

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Serhan Kumru tarafından satılan "19402" numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, bir sonraki çekiliş 28 Eylül yapılacak ve büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100TL olacak.

Yeni çekiliş için biletler 15 TL’den bugünden itibaren satışa sunuldu.

Piyangolar Birimi açıklamasında, resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtilerek biletlerin bu adresten kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu