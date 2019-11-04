Devlet Üretme Çiftliklerinden arazi kiralayanlara hatırlatma

Devlet Üretme Çiftliklerinden (DÜÇ) arazi kiralayan üreticilerin en geç 14 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar DÜÇ Lefkoşa Merkez Ofisi'ne arazi icar ödemelerini yapmaları ve sözleşme imzalamaları gerektiği hatırlatıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tarihe kadar sözleşme imzalamayan üreticiler kendilerine gösterilen arazilerden faydalanamayacağını ve bu yıl ve gelecek yıl başvuru haklarını kaybedeceklerini önemle hatırlatırız" denildi. Ayrıntılı bilgi DÜÇ Dairesi Lefkoşa Merkez Ofisi'nden veya 227 52 35 numaralı telefondan alınabilecek.