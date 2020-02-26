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Devrimci Genel İş İle Mez-Koop Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Devrimci Genel İş İle Mez-Koop Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
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Devrimci Genel-İş Sendikası ile Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (MEZ-KOOP Ltd.) arasında 2020-2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, imza töreninde yaptığı açıklamada, sendikanın 25 yılı aşkın bir süredir MEZ-KOOP’ta örgütlü olduğunu söyledi.

Naşit, “Sendikalı yaşam, çalışanların; üretken, huzurlu, güvenceli bir çalışma ortamında bulunması demektir, dolayısıyla özel sektördeki örgütlenmenin önündeki engellerin kalkması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Ülkede uygulanan neo-liberal politikaların bir sonucu olarak, kooperatifçiliğin ve kooperatiflerin yoğun bir baskı altına alındığı bir dönemden geçilmekte olduğunu kaydeden Naşit, “Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd.’in güçlü ve güvenilir bir yapıyla, bugün 4 şubede hizmet vermesi bizi mutlu eden bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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