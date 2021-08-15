Devriye yapan polise bıçaklı saldırı

Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili devriye yapan iki polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunuldu. Polislerden biri bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’nın “katle teşebbüs” başlıklı açıklamasına göre, olay bu akşam saat 19.00 sıralarında oldu.

Gaziköy'de bir arazi içerisinde, bölgede meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili olarak bölgede devriye halinde bulunan iki polis memuru, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştıkları sırada saldırıya uğradı.

Söz konusu araçtan inen bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla polislerden birinin vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti ve kullanımındaki araçla olay yerinden kaçtı.

Polis saldırgan kişinin arandığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.