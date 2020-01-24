İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütleriyle birlikte “dezenformasyon” konulu panel düzenliyor.

Panel, 29 Ocak Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa’da ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da yer alacak.

İngilizce dilde sunulacak panelde, Türkçe ve Rumca simültane çeviri sağlanacak. Panelin ardından bir de resepsiyon düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, İngiltere’deki “Zinc Network” kuruluşundan uzmanların da katılacağı ve iki oturumda gerçekleşmesi hedeflenen panelde, dezenformasyonun ne olduğu örneklerle açıklanacak; Kıbrıs’ta ve Akdeniz ülkelerindeki durum irdelenecek. Facebook, twitter gibi platformlarda dezenformasyon ve dezenformasyonun üstesinden gelmede teyit organizasyonlarının, araştırmacı gazeteciliğin rolü gibi konular ele alınacak.