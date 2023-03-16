DiCarlo: “KŞK’nin çalışmaları hakkında bilgi edinmekten onur duydum. BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecek”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne dünkü ziyareti sonrasında, Komite’nin yürüttüğü önemli çalışmalar hakkında bilgi edinmekten onur duyduğunu belirterek, BM’nin KŞK’nin bu önemli çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret eden BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerinin sonrasında adada birtakım temaslarda ve ziyaretlerde de bulundu.

Dün, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de ziyaret eden DiCarlo, KŞK’ya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesinin 1963/64 ve 1974 yıllarından kayıp şahısların kalıntılarının gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesi çalışmaları hakkında bilgi edinmekten onur duydum. BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

DiCarlo, dün, BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart ile birlikte, Ledra Palace Otel dışında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların barış süreçlerinde önemli rolünü vurgulayan BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı. DiCarlo, bu seriye ilişkin Twitter hesabından “Yıllar boyunca, Kıbrıs müzakerelerine katılmış olan kadınların deyimlerinden son derece ilham aldım. Kadınların barış süreçlerine anlamlı katılımı akıllı barışı yapmaktır. Bugün açılan bu sergi, bunun bir göstergesidir” paylaşımını yaptı.

Kıbrıs çözüm müzakere sürecinde, belli dönemlerde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış 10 kadına da yer verilen serginin ardından DiCarlo, bu kadınların bazılarının da katılımıyla bir sohbet toplantısı düzenledi. Toplantı konusunda Kıbrıs’taki BM, Twitter hesabından, “DiCarlo, Kıbrıs’taki müzakerelere katkıda bulunmuş ilham veren kadınlarla barış sürecindeki rolleri, tecrübeleri ve gelecekle ilgili fikirleri hakkında gayriresmi bir sohbet yaptı” paylaşımında bulundu.

Kıbrıs’taki BM, sosyal medya hesabından DiCarlo’nun Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis ile ayrı ayrı yaptığı dünkü görüşmelere ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

“İki liderle görüşmeler detaylı kapsamlıydı. DiCarlo, BM’nin, iki tarafı karşılıklı kabul edilebilir ilerleme bulunmasına yönelik çabalarında desteklemeye süregelen bağlılığını vurguladı. DiCarlo, Genel Sekreter’in İyi Niyet Ofisi’nin tarafların hizmetinde olduğunu ve BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın liderliğindeki İyi Niyet Misyonu, teknik komitelerin bağlarının ve çalışmalarının güçlendirmesini ve daha elverişli bir atmosferin oluşturulmasına yönelik daha kapsamlı çabaları desteklemeye devam etmeye hazırdır.”