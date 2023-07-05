Didem Gürses yazdı: "Londra'yı baştan başa keyifle gezebilmek"

Bir süreliğine İngiltere'deyim. Bir yandan gelişmeleri takip ediyorum.

Ne yazık ki rutin siyaset haberleri dışında ölümlü trafik kazaları almış başını gidiyor. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde zaten sürekli kazalar olmasına artık şaşırmıyoruz. Kanıksadık bu durumu.

Alkollü araç kullanımı, ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilerin bu kadar rahat ehliyet alıp yollarda olması ve daha bir sürü şey. Bunlar acil önlem alınması gereken konular.

Bu süre zarfında ilk gözlemim ulaşımın kolaylığı ve eğer isterseniz kısa sürede bu sistemi çözebilecek olmanız.

Londra ulaşım ağının çok gelişmiş olduğu bir şehir. Şehirde metro, otobüs, tren, bisiklet veya tur otobüsleri kullanarak rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz.

Aynı zamanda şehir içi ulaşımda gerek metro, gerekse otobüs saferlerini ucuz ve pratik bir şekilde kullanabilmeyi sağlayan Oyster Card sahibi olursanız veya kredi kartınızla Londra’yı toplu taşıma araçlarıyla baştan başa gezebilirsiniz.

Trafik her şehirde her ülke de var ancak burada insanlar birbirine saygılı. Bağıran, çağıran, kavga eden, arabanın içinde sırf beş saniye trafik ışığını kaçırdınız diye uzaktan küfür eden de yok.

En önemlisi ise güvenli ulaşım. Yasalar ve herhangi bir araçta ehliyet sahibi olanların sorumluluk bilinciyle yollarda olması nedeniyle kazalar az sürücüler dikkatli. Burada işledikleri bir trafik suçu nedeniyle hapislik dahil her türlü cezayı alabileceklerinin farkındalar.

Diğer yandan yaptığınız bu hem ucuz hem güvenli yolculukların en güzel yanı etrafınızı izleyerek keyifle dolaşmanız. İster kitap okuyun, ister müzik dinleyin. Hele bir de yağmur yağıyorsa bizde olanın tam aksine yolculuğun tadını çıkarın.

Toplu taşımanın ulaşımı kolaylaştırması yanında kazalarında önüne geçebilecek bir sistem yarattığı ortada.

Ülkemizde daha güvenilir dört bir yana ulaşımı sağlayan, araba kullanmaktan daha keyifli, maddi anlamda daha uygun, trafik kazalarının azalacağı, toplu taşımanın tamamen hayatımıza gireceği günler olması dileğiyle sevgiler...