“Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi’ne (DD-EDİ) ilişkin yasa komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi’nde “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi ile “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi” bugün ilgili komiteden geçerek Genel Kurula havale edildi.

“Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi ile e-devlet alt yapısının oluşturulmasında düzenleyici ve denetleyici bir organ olacak “Dijital Donanım ve E-Devlet İdaresi’nin oluşturulması amaçlanıyor. Öneriyle ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri alanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte, uyum içinde çalışabilmesi, yazılım-donanım-hizmet alımlarında ayniyat sağlanması hedefleniyor.

“Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi” ise emlakçılık sektörünün denetim ve kontrolü amaçlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi” ve “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi’ni görüştü. DD-EDİ Yasa önerisi oy birliğiyle, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Personel Dairesi’den yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan komite toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Salahi Şahiner de katıldı.