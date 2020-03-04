Dikkat elektrik kesintisi var

İskele bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, belirtilen saatler arası Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT (İskele), İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne enerji verilemeyecek.

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ship in Hotel civarına da bugün bir süre elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, alçak gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Öte tandan, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün Gaziveren’de; anaokulu, spor kulübü, kahveler bölgesi ve Big Orange Garden Center civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.