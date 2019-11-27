Dikkatsiz sürücü otobüs durağına daldı...Yaralıların tedavisi sürüyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay bu sabah 09:35 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde Girne istikametine doğru dikkatsizce seyreden Kemal Hüdasoy yönetimindeki RJ 094 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Söz konusu araç yolun solundan çıkarak önce yol kenarında bulunan otobüs durağına ardından durak arkasında yaya olarak bekleyen İheffuny hopkiry CHIBİKE, Kegi RSHEED ve Eben Christiane OKOLİ’ye çarptı. Çarpma sonucu yaralanan yayalar Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındı.