banner22

Dikkat...Yarın sabah yine sis olacak

Dikkat...Yarın sabah yine sis olacak
banner30

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini; pazartesinden itibaren de yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Dairenin 21-27 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, hava önce yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli; daha sonra da alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Parçalı ve az bulutlu geçecek yarın, sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. Pazar günü ise az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Yeni haftanın ilk günü olan pazartesinden itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlar başlayacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri 19-22 derece dolaylarındayken yağışla birlikte 3 derece düşerek 16-19 derecede seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı  yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli esecek.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Akıncı, Doğancı İlkokulu'ndaki etkinliğe...
Akıncı, Doğancı İlkokulu'ndaki etkinliğe...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿