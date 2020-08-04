Dikmen – Taşkent arasındaki dağlık arazide çıkan yangın söndürüldü

Polis, Dikmen – Taşkent arasındaki dağlık arazide bugün çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Dikmen – Taşkent arasında dağlık arazide bugün saat 11.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, 5 dönümlük arazi içerisindeki makilik alan ve kuru otların yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.