Dikmen ve Yılmazköy'deki çalışmalar nedeniyle bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Elektrik Kurumu, yarın Dikmen ve Yılmazköy Trafo Merkezleri’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugünsaat 09:00’dan 15:00’e kadar; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı duyuruldu.

Öte yandan, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09:00’da 15:00’e kadar, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi’nin elektrik enerjisinin de kesik olacağı kaydedildi.