Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bu sabah CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki toplantısında iki Ombudsman raporuyla dört dilekçeyi görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre dilekçeleri karara bağlayan komite, gündeminde yer alan diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanısıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı, Yeni Boğaziçi Belediyesi, Orman Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Dr. Ali Pilli, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz ve Resmiye Canaltay da katıldı.