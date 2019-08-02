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Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

 Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi,  UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde yer alan dört dilekçeyi görüşerek iki tanesini karara bağladı.

Komite gündeminde yer alan diğer konuları ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Toplantıya davetli olarak,  İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer  katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay  başkanlığındaki komite toplantısına, komite üyeleri; HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile  Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Aytaç Çaluda  katıldı.

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