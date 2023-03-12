Dilekkaya ve Ardahan - İskele yolunda kaza…2 yaralı

Dilekkaya ve Ardahan-İskele anayolunda dün akşam meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Dilekkaya’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Serkan Tono (E) yönetimindeki DL 149 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kaldırıma ve ardından bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken DL 149 plakalı araç sürücüsü Serkan Tono, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-Ardahan-İskele yolundaki kaza

Öte yandan dün akşam 22.20 sıralarında Ardahan-İskele Anayolu’nda meydana gelen başka bir trafik kazasında ise, Burak Güntekin (E-28) yönetimindeki LL 244 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak Güntekin ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Cilasın (E-26), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazalara ilgili soruşturmaları devam ediyor.