Dilencilik yapan 2 kişi tutuklandı

Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında izinsiz ikamet eden 6 kişiyi tutuklarken, Mağusa’daki denetimlerde ise dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişiyi de tutukladı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“23-24.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanırken, yine Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanmıştır.”