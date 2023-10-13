DİMED Şampiyon Melekler için bağışta bulundu: “Anıları güzel projelerle yaşatılacak…”

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek bağışta bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, DİMED Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, yönetim kurulu ve dernek üyelerinden oluşan bir heyetle, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

DİMED Başkanı Ertuğruloğlu himayelerinde, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde Dışişleri Bakanlığı personeli Ülkü Alemdar’ın kaleme aldığı “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabı için düzenlenen tanıtım ve imza günü etkinliğinden elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

-Ertuğruloğlu: “Şampiyon Meleklerin anıları hayata geçirilecek güzel projelerle yaşatılacak”

Dernek Başkanı Ertuğruloğlu, voleybol turnuvasında KKTC'yi temsil etmek için gittikleri Adıyaman'da hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 24 sporcu çocuğun acısını her zaman kalplerinde hissettiklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, Şampiyon Meleklerin anılarının hayata geçirilecek güzel projelerle yaşatılacağını vurgulayarak, DİMED olarak dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirle her zaman eğitime ve çocuklara katkı sağlamaya devam edeceklerini de söyledi.