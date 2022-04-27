Din Gör-Sen Başkanı İşkey’den Kadir Gecesi mesajı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, Kadir Gecesi’nde günahların bağışlandığına dikkat çekerek, Kadir Gecesi’nin Türk milleti, tüm İslam Âlemi ve insanlık için barış ve huzur getirmesini diledi.

Din Gör-Sen Başkanı İşkey, “Kadir Gecesi” nedeniyle mesaj yayımladı.

İşkey mesajında, Kadir Gecesi’nin mübarek bir gece olduğunu belirterek, bu gecenin günahların bağışlandığı, hatalar ve kusurlar için bağışlanma, Allah’ın merhametinin sağanak sağanak yağdığı yeni bir fırsat gecesi olduğunu kaydetti. İşkey, Kur'an-ı Kerim’de de belirtildiği üzere Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim’e dikkat çeken Cengiz İşkey, şöyle devam etti:

“Kadir Gecesi, yüce Rabbimiz biz Müslümanlar için af ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açarak, yok mu benden mağfiret isteyen onu mağfiret edeyim, yok mu benden af dileyen onu af edeyim, yok mu benden bir şey isteyen ona istediğini vereyim diye nida eder.”

“Bizlerde kurtuluşa ermek temize çıkmak Allah nezdinde af olmak istiyorsak şu fani dünyada Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşamalıyız, birbirimizi kırmak yerine gönülleri fethetmeye, etrafa zarar verme yerine fayda ve iyilikte bulunmaya, ibadetlerimizi yerine getirmeye çaba sarf etmeliyiz” diyen İşkey, bu mübarek geceye “mağfiret gecesi” de dendiğini belirtti. İşkey, “Çünkü bu gece ‘Cenab-ı Hak’ pek çok kulunu affedeceğini beyan etmektedir” ifadelerini kullandı.

İşkey, Kur'an-ı Kerim’de yer alan, “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” ayetine de dikkat çekti.

Kadir Gecesi’nin Türk milleti, tüm İslam Âlemi ve insanlık için barış ve huzur getirmesini dileyen Din Gör-Sen Başkanı Cengiz İşkey, “En içten dileklerimle Kadir gecenizi tebrik ediyorum” dedi.

İşkey, Ramazan ayının hakkıyla ifa edilerek, Kadir Gecesi’nde günahlardan kurtulup bayram sabahına günahsız olarak ulaşmayı diledi.