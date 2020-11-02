Din Gör Sen'den başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DİN GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır mesajında, cuma günü Türkiye’nin İzmir ilinde meydana gelen deprem sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar, Türk milletine başsağlığı diledi.

Çakır, “Üç gündür her dakika enkaz altında kalan kardeşlerimizi düşünüyor, onların sağ salim kurtarılabilmesi için dua ediyor, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ olarak kurtardıkları her can için Allah’a şükrediyoruz. Yüce Allah, her türlü felaketten milletimizi ve tüm insanlığı korusun” ifadelerini kullandı.