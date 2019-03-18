Din-Gör-Sen'den mesaj

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, “milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatanını, bayrağını, hürriyetini, mukaddesatını, korumak adına canları pahasına verdiği destansı mücadele olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl dönümünde” bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Çakır, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “104 yıl önce, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprakları üzerinde emperyalist güçlerin yaptığı kirli planları ecdadımızca, insan üstü bir mücadele sonuncunda Çanakkale'nin soğuk sularına gömülmüştür. Başka bir ifadeyle Milletimizin temsil etiği medeniyetle hesaplaşmak adına Milletimize asırlardır saldıran, her defasında kaybeden güçlerin, top yekun saldırarak kazanacağını zannettiği Çanakkale denemesi de hüsranla sonuçlanmıştır” dedi.

Son yaşanan hadislerin, bugün hala aynı bağnazlıkla Türk Milletiyle hesaplaşmanın andını içerek büyüyen bir neslin dehşet saçmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manevi mekanlara silahlı terörle, milletimize ekonomik ve silahlı terörle saldırılmakta, içerdeki kılık değiştirmiş maşaları vasıtasıyla Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal olarak birbirlerinin gırtlağına sarılır hale getirilmekte, güçsüz ve savunmasız bir pozisyona zorlanmaktadır.”

Çanakkale Savaşı’nın salt bir sınır koruma savaşı değil, aynı zamanda bizi biz yapan ne kadar değer varsa onların korunması olduğunu vurgulayan Çakır, Çanakkale Zaferi’nin Türk- İslam medeniyetinin talan edilmesine karşı verilen top yekun bir savaş, hak ve batıl mücadelesi olduğunu söyledi.

Çakır mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mücadeleden o gün Milletimiz büyük bedeller ödeyerek, yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milleti bundan sonra da onurlu tarihi yolculuğuna vakur adımlarla yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”