Din-Gör-Sen:”Ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç var”

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen), Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı bildiride, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Din-Gör-Sen Başkanı Gökhan İnik yayımladığı mesajda, “Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmaktır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın var olduğunu, Rabbimizin rahmetinden asla ümidimizi kesmemektir.” İfadelerini kullandı

Deprem felaketinin yaralarının birlik, beraberlik ve gönül seferberliği içerisinde sarılacağını belirten İnik, depremden dolayı KKTC’de akrabalarının veya tanıdıklarının yanına yerleşen, geçim sıkıntısı çeken bir çok çok aileye yardım etmenin dini ve insani vazife olduğunu vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar dileyen İnik, “Miraç Kandili’nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümemize vesile olmasının temennisi ile bu mübarek kandilin özelde bize ve milletimize genelde ise tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.