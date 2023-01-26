Din Görevlileri Derneği Regaib Kandili ve mübarek üç ayların hayırlar getirmesini temenni etti

Din Görevlileri Derneği, Regaip Kandili ve mübarek Üç Ayların, Kıbrıs Türküne ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Dernek başkanı Gökan İnik, mesajında, “Üç Aylar” içerisinde olduklarını, perşembeyi cuma gününe bağlayan gece ise Regaip Kandil’ini idrak edeceklerini kaydetti.

Üç ayların; “içerisinde barındırdığı mübarek gün ve geceler dolayısı ile müminler için manevi bereketin bol olduğu müstesna aylar” olduğuna işaret eden İnik, mübarek gün ve gecelerin, “yaradılış gayemizi idrak ederek, yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi, yaşadığımız hayatı muhasebe etmek için önemli zaman dilimleri” olduğuna dikkat çekti.

İnik şöyle devam etti:

“Üç Ayların ve Regaip Kandil’inin aramızdaki çekişmeleri, ayrılıkları ve anlaşmazlıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmesine; her zaman muhtaç olduğumuz ve yüce dinimizin bizden istediği; barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olsun.”