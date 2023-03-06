Din Görevlileri Derneğinin Berat Kandili mesajı…

Din Görevlileri Derneği, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Berât gecesinin, kalbin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol açma vakti olduğunu kaydeden İnik, “ Berat gecesi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin vaktidir.” dedi.
İnik, Berat gecesinin; millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayır getirmesi temennisi ile halkın Berat gecesini tebrik etti.