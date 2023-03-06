Din Görevlileri Derneğinin Berat Kandili mesajı…

Din Görevlileri Derneği, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Gökan İnik mesajında, Berat Kandili’nin af ve kardeşlik duygularının pekişmesi bakımından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “ Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan’ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir.” ifadelerini kullandı.

Berât gecesinin, kalbin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol açma vakti olduğunu kaydeden İnik, “ Berat gecesi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin vaktidir.” dedi.

İnik, Berat gecesinin; millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayır getirmesi temennisi ile halkın Berat gecesini tebrik etti.