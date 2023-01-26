Din Görevlileri Sendikası Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkın kandilini ve üç aylarını kutlayarak, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olması dileğinde bulundu.

İşkey, bu gecenin Hicri takvime göre üç aylar diye bilinen Recep ayının ilk Cuma gecesi olduğunu, Regaip kandilinin idrak edileceğini belirterek, “Bu kandil, feyzi ve bereketi bol olan, huzur ve maneviyat mevsimine girdiğimizin de habercisidir” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Peygamber Efendimiz Üç Aylar girdiğinde şöyle dua ederdi. ‘Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve Bizi Ramazan ayına ulaştır’

Dini hayatımıza yeni bir heyecan, canlılık ve ivme kazandıracak olan bu mübarek gün ve geceler, insani. İmanı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu her yıl bizlere yeniden hatırlatmaktadır. İnsani olarak birçok zaaf ve kusurlarımızın olduğu bir gerçektir. Bu zaaf ve kusurlar, insanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal hayatın şekillenmesine olumsuz etki etmiş ve ilişkilerin seyrinde belirleyici olmuştur.

İnsani değerlerin arka plana itildiği, insani ilişkilerin karşılıklı çıkara dayalı hale geldiği, insanın hızla yalnızlaştığı günümüzde, iç dünyamıza dönmeye, vicdani ölçülerimizi gözden geçirmeye, kendimizi sorgulamaya ve iç huzura her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Öyleyse, bu mübarek gün ve gecelerimizi fırsat bilerek, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının zemin bulmasına, kardeşlik atmosferinin oluşmasına, insani değerlerin yaygınlaşmasına, gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Regaip kandilini ve üç aylarını tebrik eder, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim.”